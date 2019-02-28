، الفرقاء الليبيون يتفقون على إجراء انتخابات ،

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أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الخميس)، أن رئيس وزراء ليبيا المعترف به دوليًا فائز السراج، وقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، اتفقا خلال اجتماع على ضرورة إجراء انتخابات.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على "تويتر"، بأن الطرفين اتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، كما اتفقا على سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.
وعقد الاجتماع بحسب "رويترز" أمس في الإمارات، وهو الأول بين "السراج" و"حفتر" منذ نوفمبر (تشرين الثاني) بعد اجتماعهما في باليرمو في صقلية.
وتسعى الأمم المتحدة بدعم من قوى غربية منذ نحو عامين لتنظيم انتخابات كوسيلة لإنهاء ثمانية أعوام من النزاع، وانقضى موعد مقترح لإجراء الانتخابات في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ بسبب الفشل في إحراز تقدم في حل الخلافات بين الطرفين المتنازعين في البلد الذي تسوده انقسامات شديدة.
الفرقاء الليبيون يتفقون على إجراء انتخاباتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-28
أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الخميس)، أن رئيس وزراء ليبيا المعترف به دوليًا فائز السراج، وقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، اتفقا خلال اجتماع على ضرورة إجراء انتخابات.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على "تويتر"، بأن الطرفين اتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، كما اتفقا على سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.
وعقد الاجتماع بحسب "رويترز" أمس في الإمارات، وهو الأول بين "السراج" و"حفتر" منذ نوفمبر (تشرين الثاني) بعد اجتماعهما في باليرمو في صقلية.
وتسعى الأمم المتحدة بدعم من قوى غربية منذ نحو عامين لتنظيم انتخابات كوسيلة لإنهاء ثمانية أعوام من النزاع، وانقضى موعد مقترح لإجراء الانتخابات في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ بسبب الفشل في إحراز تقدم في حل الخلافات بين الطرفين المتنازعين في البلد الذي تسوده انقسامات شديدة.
28 فبراير 2019 - 23 جمادى الآخر 1440
04:40 PM
"السراج" و"حفتر" أكدا أهمية توحيد المؤسسات
أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الخميس)، أن رئيس وزراء ليبيا المعترف به دوليًا فائز السراج، وقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، اتفقا خلال اجتماع على ضرورة إجراء انتخابات.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على "تويتر"، بأن الطرفين اتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، كما اتفقا على سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.
وعقد الاجتماع بحسب "رويترز" أمس في الإمارات، وهو الأول بين "السراج" و"حفتر" منذ نوفمبر (تشرين الثاني) بعد اجتماعهما في باليرمو في صقلية.
وتسعى الأمم المتحدة بدعم من قوى غربية منذ نحو عامين لتنظيم انتخابات كوسيلة لإنهاء ثمانية أعوام من النزاع، وانقضى موعد مقترح لإجراء الانتخابات في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ بسبب الفشل في إحراز تقدم في حل الخلافات بين الطرفين المتنازعين في البلد الذي تسوده انقسامات شديدة.
، الفرقاء الليبيون يتفقون على إجراء انتخابات ،
المصدر : الخليج 365
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