، الفرقاء الليبيون يتفقون على إجراء انتخابات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "السراج" و"حفتر" أكدا أهمية توحيد المؤسسات

أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الخميس)، أن رئيس وزراء ليبيا المعترف به دوليًا فائز السراج، وقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، اتفقا خلال اجتماع على ضرورة إجراء انتخابات.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على "تويتر"، بأن الطرفين اتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، كما اتفقا على سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

وعقد الاجتماع بحسب "رويترز" أمس في الإمارات، وهو الأول بين "السراج" و"حفتر" منذ نوفمبر (تشرين الثاني) بعد اجتماعهما في باليرمو في صقلية.

وتسعى الأمم المتحدة بدعم من قوى غربية منذ نحو عامين لتنظيم انتخابات كوسيلة لإنهاء ثمانية أعوام من النزاع، وانقضى موعد مقترح لإجراء الانتخابات في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ بسبب الفشل في إحراز تقدم في حل الخلافات بين الطرفين المتنازعين في البلد الذي تسوده انقسامات شديدة.