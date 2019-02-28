بالصور.. اختتام فعاليات ملتقى الجودة بمدينة سلطان الطبية في الرياض

تواصلت على مدار ٣ أيام في خيمة النشاط
اختتم معرض الملتقى السنوي الثالث للجودة وسلامة المرضى بمدينة سلطان الطبية، فعالياته التي تواصلت على مدار ثلاثة أيام في خيمة النشاط بالمدينة الطبية بالرياض.ويهدف المعرض الذي افتتحه المدير العام للخدمات الطبية للقوات
المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري؛ إلى التعريف بالأقسام الطبية عن الخدمات الطبية التي تقدم، ودور هذه الأقسام في دعم المدينة الطبية في مسيرتها نحو الاعتماد من اللجنة الدولية المشتركة (JCI).
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