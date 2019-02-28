بالصور.. تدريب 80 طالبة من متطوعات الهلال الأحمر بالباحة

تضمن تقديم المساعدة الأولية عند الطوارئ..
نفذت إدارة التدريب بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، 10 دورات تدريبية خلال شهر فبراير 2019م لـ80 طالبة من كلية الطب والعلوم الصحية، طبقًا لخطة التدريب والتوعية الصحية الخاصة بمتطوعات هيئة الهلال الأحمر السعودي.
ونفذت الدورةَ المدربةُ المتعاونةُ مع فرع الهيئة بالمنطقة سمر إبراهيم، في قاعة الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء في الفترة المسائية.
وتم تدريب المتطوعات عمليًّا ونظريًّا على الإجراءات السليمة المتبعة أثناء تدخلهن لتقديم مساعدة أولية عند حدوث حدث مفاجئ أو طارئ لأي فئة عمرية يُستدعَى إليه طاقم الهيئة.
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، إن المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة الباحة خالد محمد الغامدي، «حريص على استمرار هذه الدورات لزرع ثقافة العمل التطوعي بين أبناء وبنات مجتمعنا، وتشجيعهم واستثمار طاقاتهم»، موجهًا الدعوة إلى الجميع للتسجيل بقسم التطوع في الهيئة خدمةً لهذا الوطن الغالي ومواطنيه.
وأعرب الزهراني عن شكره كل من يتعاون مع الهيئة في هذا المجال، خاصًّا بالذكر المسؤول عن قاعة الأمير مشاري، وتعاونه في توفير القاعة، وتجهيز المكان لاستقبال وتنفيذ مثل هذه الدورات، سائلًا المولى -عز وجل- أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
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