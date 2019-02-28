

الجزائر 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

أعلن رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى عن مشاركة 400 ملاحظ أجنبي في الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في الثامن عشر من شهر أبريل القادم.

وبين أويحيى خلال جلسة للمجلس الشعبي خصصت لمناقشة السياسة العامة للحكومة اليوم، أن الملاحظين للانتخابات يمثلون الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، مؤكدًا حرص الحكومة والدولة على ضمان شفافية الانتخابات.

وشدد على أن الشعب سيكون له حرية الاختيار ما بين المترشحين ومنهم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، مشيرًا إلى وجود حراك ضد الرئيس بوتفليقة.

// انتهى //

17:01ت م

0217



الجزائر 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأعلن رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى عن مشاركة 400 ملاحظ أجنبي في الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في الثامن عشر من شهر أبريل القادم.وبين أويحيى خلال جلسة للمجلس الشعبي خصصت لمناقشة السياسة العامة للحكومة اليوم، أن الملاحظين للانتخابات يمثلون الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، مؤكدًا حرص الحكومة والدولة على ضمان شفافية الانتخابات.وشدد على أن الشعب سيكون له حرية الاختيار ما بين المترشحين ومنهم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، مشيرًا إلى وجود حراك ضد الرئيس بوتفليقة.// انتهى //17:01ت م0217

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 400 ملاحظ أجنبي للانتخابات الرئاسية في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.