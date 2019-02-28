السعودية اليوم / العاهل الأردني يلتقي الرئيسة المؤقتة لمجموعة البنك الدولي



عمّان 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، على هامش مؤتمر مبادرة لندن، الرئيسة المؤقتة لمجموعة البنك الدولي كريستالينا جورجيفا.

واستُعرضت خلال اللقاء، وفق بيان صحفي أردني، فرص التعاون، خاصةً في القطاعات التنموية، إضافة إلى الخطط الاقتصادية والتنموية التي ينفذها الأردن، الهادفة إلى توفير فرص العمل للشباب وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.

// انتهى //

17:01ت م

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عمّان 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، على هامش مؤتمر مبادرة لندن، الرئيسة المؤقتة لمجموعة البنك الدولي كريستالينا جورجيفا.واستُعرضت خلال اللقاء، وفق بيان صحفي أردني، فرص التعاون، خاصةً في القطاعات التنموية، إضافة إلى الخطط الاقتصادية والتنموية التي ينفذها الأردن، الهادفة إلى توفير فرص العمل للشباب وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.// انتهى //17:01ت م0216

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