السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات في حادث قطار محطة مصر إلى 22 حالة



القاهرة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

ارتفع عدد الوفيات في حادث قطار محطة مصر إلى 22 حالة، وذلك بعد وفاة حالتين اليوم بينهما مسعف وحالة أخرى مجهولة الهوية.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، خلال زيارتها لعدد من مصابي الحادث اليوم، أن 15 مصابًا في حادث القطار، خرجوا من المستشفيات حتى الآن، منوهة بأن عدد المصابين الموجودين الآن بالمستشفيات 26 مصابًا، من بينهم 3 حالات حرجة على الأقل.

وقالت إن الوزارة تعمل على دعم المصابين وأسر الضحايا نفسيًا من خلال فرق طبية مدربة من الأمانة العامة للصحة النفسية، مشيرة إلى أن الأطقم الطبية تعمل كخلية نحل منذ وقوع الحادث، لتوفير الرعاية الصحية للمصابين.

// انتهى //

16:56ت م

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القاهرة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسارتفع عدد الوفيات في حادث قطار محطة مصر إلى 22 حالة، وذلك بعد وفاة حالتين اليوم بينهما مسعف وحالة أخرى مجهولة الهوية.وأوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، خلال زيارتها لعدد من مصابي الحادث اليوم، أن 15 مصابًا في حادث القطار، خرجوا من المستشفيات حتى الآن، منوهة بأن عدد المصابين الموجودين الآن بالمستشفيات 26 مصابًا، من بينهم 3 حالات حرجة على الأقل.وقالت إن الوزارة تعمل على دعم المصابين وأسر الضحايا نفسيًا من خلال فرق طبية مدربة من الأمانة العامة للصحة النفسية، مشيرة إلى أن الأطقم الطبية تعمل كخلية نحل منذ وقوع الحادث، لتوفير الرعاية الصحية للمصابين.// انتهى //16:56ت م0215

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