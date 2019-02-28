السعودية اليوم / مجلس القضاء الإداري يقر تُشكيِل عدد من الدوائر القضائية



الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

عقد مجلس القضاء الإداري بمقر ديوان المظالم بالرياض, جلسته برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وحضور أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري فضيلة الشيخ فهد بن غنام الغنام، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من القرارات، التي شملت تعيين أربعة قضاة على درجة (قاضي/ب) ، وتعيين 20 قاضياً على درجة ملازم قضائي بمختلف مناطق المملكة.

كما أقر المجلس ندب عدد من أصحاب الفضيلة إلى عدد من المحاكم الإدارية بالرياض والباحة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى ندب عدد من القضاة إلى مكتب الشؤون الفنية, وإعادة تأليف الإدارة العامة للتفتيش.

وبيّن الغنام أن المجلس وافق على تسمية عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء ومساعدي رؤساء لمختلف محاكم الديوان.

وفي السياق ذاته أقر المجلس إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية.

// انتهى //

16:52ت م

0211



الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسعقد مجلس القضاء الإداري بمقر ديوان المظالم بالرياض, جلسته برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وحضور أعضاء المجلس.وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري فضيلة الشيخ فهد بن غنام الغنام، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من القرارات، التي شملت تعيين أربعة قضاة على درجة (قاضي/ب) ، وتعيين 20 قاضياً على درجة ملازم قضائي بمختلف مناطق المملكة.كما أقر المجلس ندب عدد من أصحاب الفضيلة إلى عدد من المحاكم الإدارية بالرياض والباحة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى ندب عدد من القضاة إلى مكتب الشؤون الفنية, وإعادة تأليف الإدارة العامة للتفتيش.وبيّن الغنام أن المجلس وافق على تسمية عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء ومساعدي رؤساء لمختلف محاكم الديوان.وفي السياق ذاته أقر المجلس إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية.// انتهى //16:52ت م0211

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