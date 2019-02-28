السعودية اليوم / العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد تدرب ٦٠ عضو هيئة تدريس على معايير الجودة



أبها 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

نظمت وكالة كلية العلوم الإنسانية للتطوير الأكاديمي والجودة بجامعة الملك خالد اليوم دورة تدريبية بعنوان "معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي".

وقدم الدورة مستشار وكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي والجودة الدكتور أيمن عبدالحميد عبدالرحيم، واستهدفت ٦٠ عضوًا من أعضاء هيئة التدريس في الكلية بأقسامها الأربعة،وتضمنت شرحًا لمعايير ضمان وإدارة الجودة، وبيان معايير الاعتماد البرامجي بإصدارها الحديث، كما تناولت الدورة شرحًا للمعايير الأساسية والمعايير الفرعية، والمعايير المحكيّة.

من جهته أوضح وكيل الكلية للتطوير الأكاديمي والجودة الدكتور خالد أبوحكمة أن هذه الدورة تأتي ضمن البرنامج التدريبي المُعد لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في الكلية، وضمن الخطة الموضوعة للتأهل للاعتماد البرامجي.

// انتهى //

16:39ت م

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أبها 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسنظمت وكالة كلية العلوم الإنسانية للتطوير الأكاديمي والجودة بجامعة الملك خالد اليوم دورة تدريبية بعنوان "معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي".وقدم الدورة مستشار وكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي والجودة الدكتور أيمن عبدالحميد عبدالرحيم، واستهدفت ٦٠ عضوًا من أعضاء هيئة التدريس في الكلية بأقسامها الأربعة،وتضمنت شرحًا لمعايير ضمان وإدارة الجودة، وبيان معايير الاعتماد البرامجي بإصدارها الحديث، كما تناولت الدورة شرحًا للمعايير الأساسية والمعايير الفرعية، والمعايير المحكيّة.من جهته أوضح وكيل الكلية للتطوير الأكاديمي والجودة الدكتور خالد أبوحكمة أن هذه الدورة تأتي ضمن البرنامج التدريبي المُعد لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في الكلية، وضمن الخطة الموضوعة للتأهل للاعتماد البرامجي.// انتهى //16:39ت م0206

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