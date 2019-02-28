السعودية اليوم / الدكتور بافيل : إنشاء مدينة طبية بجامعة أم القرى

مكة المكرمة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسكشف معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبد الله بافيل عن إنشاء مدينة طبية متكاملة بالجامعة لخدمة الحجاج والمعتمرين وتلبية احتياجات طلبة الكليات الطبية وتأهيلهم وتدريبهم.وأكد الدكتور بافيل خلال ترؤسه اجتماع الهيئة الاستشارية لكلية الطب بقاعة الاجتماعات بالكلية في العابدية , الدور الكبير الذي تقوم به كلية الطب بجامعة أم القرى وبتميز برامجها التعليمية والأكاديمية وتميز مخرجاتها داعيا رجال الاعمال والمهتمين بدعم القطاع الطبي والصحي في التعاون مع الجامعة من أجل إنشاء المدينة الطبية.وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الطب وجمعية شفاء حيث مثلها في التوقيع من الجامعة عميد كلية الطب الدكتور عبد السلام ولي ، فيما مثل جمعية شفاء مديرها الدكتور خالد طيب ، وتهدف للاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الطرفين في تطوير الخدمات الطبية للمجتمع المكي وضيوف بيت الله الحرام والتدريب والتطوع للطلاب والطالبات لدى برامج الجمعية واستفادة الجمعية من الكوادر التدريسية بالكلية بالمشاركة في العيادات الاستشارية بالجمعية والشراكة في إقامة المؤتمرات والندوات وتفعيل المشاركة في الأبحاث العلمية ذات الاهتمام المشترك وتشكيل فريق عمل من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون .كما وقعت إدارة الجامعة مذكرة تفاهم مع مستشفى باقدو والدكتور عرفان ومثل الجامعة في توقيع المذكرة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز بن رشاد سروجي فيما مثل مستشفى باقدو والدكتور عرفان الدكتور عدنان المزروع ، وهدفت مذكرة التفاهم الى تدريب الطلبة الخريجين بكلية الطب في سنة الامتياز والاشراف على تدريبهم ووضع الخطط التدريبية للطلبة إضافة إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس وتوفير الفرص الوظيفية للخريجين من الكلية وتعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات الطبية .فيما ناقش الاجتماع الخطة الاستراتيجية المستقبلية لكلية الطب خلال الخمس السنوات القادمة من عام 2019 - 2023 ، وأبرز البرامج التعليمية والبحثية التي تعمل عليها كلية الطب .من جانب آخر تفقد معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بافيل مختبر علم الوراثة الطبية بكلية الطب و مركز المهارات والمحاكاة الطبية واطلع على تجارب الطلاب الطبية واستمع لشرح مفصل عن البرامج المقدمة لطلبة الكلية في مركز المهارات والمحاكاة الطبية حيث يضم العديد من المرافق والوسائل التقنية التي تعمل على رفع مستوى الخدمة التدريبية المقدمة للطلاب، حيث يحتوي على نظام إلكتروني (صوتي ومرئي) متطور، كما يقوم بالتحكم بجميع المرافق الموجودة داخل المركز، بالإضافة لكائنات المحاكاة المتقدمة والمرتبطة بأجهزة الحاسب الآلي.// انتهى //16:14ت م0197