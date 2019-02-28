السعودية اليوم / محافظ حفر الباطن يتفقد المراكز التابعة للمحافظة



حفر الباطن 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

قام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، بجولة تفقدية على مراكز السعيرة، ومعرج السوبان، والصداوي , التقى خلالها رؤساء المراكز والأهالي واستمع لاحتياجاتهم.

وأكد سموه خلال لقائه المواطنين, أهمية مواصلة العمل بما يخدم طموحات وتطلعات القيادة الحكيمة.

// انتهى //

16:06ت م

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حفر الباطن 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسقام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، بجولة تفقدية على مراكز السعيرة، ومعرج السوبان، والصداوي , التقى خلالها رؤساء المراكز والأهالي واستمع لاحتياجاتهم.وأكد سموه خلال لقائه المواطنين, أهمية مواصلة العمل بما يخدم طموحات وتطلعات القيادة الحكيمة.// انتهى //16:06ت م0186

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