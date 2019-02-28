السعودية اليوم / نائب وزير الصحة: التحديات الصحية المشتركة أمام الدول العربية تستدعي التكاتف وحشد الجهود لمواجهتها



القاهرة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

أكد معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد بن محمد الضويلع، رئيس وفد المملكة في أعمال الدورة (51) لمجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد اليوم بالجامعة العربية أن الاجتماع تطرق لموضوعات مهمة تمس صحة الإنسان العربي تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

وقال "الضويلع" في تصريح لوكالة الأنباء

وأوضح أن المملكة تنفيذاً لقرارات الدورة السابقة للمجلس أنهت استعدادها لاستقبال مرشحي الدول الأعضاء لحضور دورة تدريبية متقدمة في مجال الاستجابة لطوارئ الصحة العامة في شهر سبتمبر هذا العام، منوهاً بأن هذا التدريب يهدف إلى الاستفادة من خبرات المملكة الواسعة في التعامل مع مهددات الصحة العامة وفي إدارة الحشود.

واختتم "الضويلع" تصريحه قائلًا إن الاجتماع تطرق أيضًا إلى موضوعات تتعلق بخدمات نقل الدم وزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وإلى تحسين صحة الأم والطفل في المنطقة العربية، سائلًا الله العلي القدير أن يوفق الجميع للرقي بصحة الشعوب العربية وتحقيق ما نصبو إليه جميعًا.

كما قدم رئيس وفد المملكة إلى الاجتماع التعازي للشعب والحكومة المصرية في ضحايا حادث القطار الأليم يوم أمس، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ مصر وأهلها.

// انتهى //

16:01ت م

0181



القاهرة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأكد معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد بن محمد الضويلع، رئيس وفد المملكة في أعمال الدورة (51) لمجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد اليوم بالجامعة العربية أن الاجتماع تطرق لموضوعات مهمة تمس صحة الإنسان العربي تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.وقال "الضويلع" في تصريح لوكالة الأنباء السعودية في ختام الاجتماع إن التحديات الصحية التي تواجهها الدول العربية هي تحديات مشتركة تستدعي التكاتف وحشد الجهود لمساندة بعضنا البعض ومشاركة التجارب الصحية الناجحة، لافتاً النظر إلى أن الاجتماع تطرق إلى موضوعات تتعلق بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية وأهمية دعمه والحفاظ على كيانه، كما تم التوافق على دعم الدول الأعضاء التي تستضيف لجان المجلس وأنشطته.وأوضح أن المملكة تنفيذاً لقرارات الدورة السابقة للمجلس أنهت استعدادها لاستقبال مرشحي الدول الأعضاء لحضور دورة تدريبية متقدمة في مجال الاستجابة لطوارئ الصحة العامة في شهر سبتمبر هذا العام، منوهاً بأن هذا التدريب يهدف إلى الاستفادة من خبرات المملكة الواسعة في التعامل مع مهددات الصحة العامة وفي إدارة الحشود.واختتم "الضويلع" تصريحه قائلًا إن الاجتماع تطرق أيضًا إلى موضوعات تتعلق بخدمات نقل الدم وزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وإلى تحسين صحة الأم والطفل في المنطقة العربية، سائلًا الله العلي القدير أن يوفق الجميع للرقي بصحة الشعوب العربية وتحقيق ما نصبو إليه جميعًا.كما قدم رئيس وفد المملكة إلى الاجتماع التعازي للشعب والحكومة المصرية في ضحايا حادث القطار الأليم يوم أمس، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ مصر وأهلها.// انتهى //16:01ت م0181

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب وزير الصحة: التحديات الصحية المشتركة أمام الدول العربية تستدعي التكاتف وحشد الجهود لمواجهتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.