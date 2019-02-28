السعودية اليوم / مجلس وزراء الصحة العرب يدعو الدول الأعضاء لتقديم الدعم لليمن



القاهرة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

دعا مجلس وزراء الصحة العرب، الدول الأعضاء لتقديم الدعم لليمن في جميع المجالات الصحية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بالجمهورية اليمنية، وكذلك تقديم الدعم الصحي لجمهورية الصومال.

واعتمد المجلس في ختام أعمال دورته الـ "51" التي عقدت اليوم بالجامعة العربية، برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبد الرحمن بن محمد العويس، مشروع القانون الاسترشادي حول التأمين الصحي.

ودعا اللجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية للانعقاد لاستكمال عملها من أجل إعداد مشروع القانون الخاص بأخلاقيات "الدراسات السريرية والدوائية"، وإعداد مشروع قانون استرشادي لحماية حقوق المرضى النفسيين والأشخاص الذين أقلعوا ومن لديهم الرغبة في الإقلاع عن تعاطي المخدرات تمهيدًا لعرضه على المجلس في دورته القادمة.

ووافق المجلس على طلب المملكة العربية

وحث الدول الأعضاء على تطوير البحث في خدمات نقل الدم ومراجعة الهياكل التنظيمية لمراكزها الوطنية بما يساعدها على أداء عملها بالشكل المطلوب وتسهيل نقل الدم للفصائل النادرة بين الدول الأعضاء عند الضرورة.

وكلف المجلس، أمانته الفنية بإعادة تعميم البيان الصادر عن الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في بيروت يناير الماضي بشأن أزمة النازحين واللاجئين على الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما تضمنه بخصوص الجوانب الصحية وتقديم الدعم المناسب للنازحين واللاجئين في الدول العربية.

واعتمد المجلس مقترح الاحتفال باليوم العربي للصحة وجائزة الطبيب العربي وتعميمه على وزارات الصحة في الدول العربية الأعضاء للبدء في تفعيل هذا الاحتفال بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب.

واختار مجلس وزراء الصحة العرب موضوع التغطية الصحية الشاملة محورًا رئيسيًا للدورة المقبلة، لافتًا الانتباه إلى أهمية تعميم التجربة المصرية بشأن المسح الطبي الشامل على المستوى الوطني المعني بالأمراض غير السارية –غير المعدية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 على وزارات الصحة في الدول الأعضاء.

// انتهى //

15:39ت م

0172



القاهرة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسدعا مجلس وزراء الصحة العرب، الدول الأعضاء لتقديم الدعم لليمن في جميع المجالات الصحية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بالجمهورية اليمنية، وكذلك تقديم الدعم الصحي لجمهورية الصومال.واعتمد المجلس في ختام أعمال دورته الـ "51" التي عقدت اليوم بالجامعة العربية، برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبد الرحمن بن محمد العويس، مشروع القانون الاسترشادي حول التأمين الصحي.ودعا اللجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية للانعقاد لاستكمال عملها من أجل إعداد مشروع القانون الخاص بأخلاقيات "الدراسات السريرية والدوائية"، وإعداد مشروع قانون استرشادي لحماية حقوق المرضى النفسيين والأشخاص الذين أقلعوا ومن لديهم الرغبة في الإقلاع عن تعاطي المخدرات تمهيدًا لعرضه على المجلس في دورته القادمة.ووافق المجلس على طلب المملكة العربية السعودية بعرض تجربتها في مكافحة التبغ وكتابة السعرات الحرارية في مطاعم المأكولات السريعة وذلك أمام الدورة الثالثة والخمسين للمجلس في مارس 2020، كما وافق على طلب وزارتي الصحة في السودان وسلطنة عمان بعرض تجاربهما الصحية أمام المجلس في تلك الدورة.وحث الدول الأعضاء على تطوير البحث في خدمات نقل الدم ومراجعة الهياكل التنظيمية لمراكزها الوطنية بما يساعدها على أداء عملها بالشكل المطلوب وتسهيل نقل الدم للفصائل النادرة بين الدول الأعضاء عند الضرورة.وكلف المجلس، أمانته الفنية بإعادة تعميم البيان الصادر عن الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في بيروت يناير الماضي بشأن أزمة النازحين واللاجئين على الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما تضمنه بخصوص الجوانب الصحية وتقديم الدعم المناسب للنازحين واللاجئين في الدول العربية.واعتمد المجلس مقترح الاحتفال باليوم العربي للصحة وجائزة الطبيب العربي وتعميمه على وزارات الصحة في الدول العربية الأعضاء للبدء في تفعيل هذا الاحتفال بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب.واختار مجلس وزراء الصحة العرب موضوع التغطية الصحية الشاملة محورًا رئيسيًا للدورة المقبلة، لافتًا الانتباه إلى أهمية تعميم التجربة المصرية بشأن المسح الطبي الشامل على المستوى الوطني المعني بالأمراض غير السارية –غير المعدية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 على وزارات الصحة في الدول الأعضاء.// انتهى //15:39ت م0172

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس وزراء الصحة العرب يدعو الدول الأعضاء لتقديم الدعم لليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.