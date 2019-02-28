

الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

اختتمت أمس, فعاليات التمرين البحري السعودي السوداني المختلط الفلك - 3 بقاعدة بورتسودان بجمهورية السودان الشقيقة, بحضور نائب رئيس أركان القوات البحرية السودانية اللواء البحري الركن مجدي سيد عمر, وممثل معالي قائد القوات البحرية الملكية

واشتملت فعاليات اليوم الختامي على سيناريو للقيام بحق الزيارة والتفتيش والإغارة على هدف ساحلي بمشاركة المشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة وعروض للزوارق والطيران والكلمات وتبادل الهدايا للجانبين, أعقبها مرحلة التحليل والتقييم.

حضر الفعاليات مساعد الملحق العسكري في الخرطوم والطلبة السعوديين بكلية القيادة والأركان بالخرطوم.

// انتهى //

15:38ت م

0171



الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واساختتمت أمس, فعاليات التمرين البحري السعودي السوداني المختلط الفلك - 3 بقاعدة بورتسودان بجمهورية السودان الشقيقة, بحضور نائب رئيس أركان القوات البحرية السودانية اللواء البحري الركن مجدي سيد عمر, وممثل معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية العميد البحري الركن يحيى بن علي النعمي.واشتملت فعاليات اليوم الختامي على سيناريو للقيام بحق الزيارة والتفتيش والإغارة على هدف ساحلي بمشاركة المشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة وعروض للزوارق والطيران والكلمات وتبادل الهدايا للجانبين, أعقبها مرحلة التحليل والتقييم.حضر الفعاليات مساعد الملحق العسكري في الخرطوم والطلبة السعوديين بكلية القيادة والأركان بالخرطوم.// انتهى //15:38ت م0171

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اختتام التمرين البحري السعودي السوداني المختلط الفلك-3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.