ماذا قالت «أمانة جدة» عن أشجار الدفلى في الواجهة البحرية؟

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) إشارة إلى مايتم تداوله عبر مواقع «التواصل الإجتماعي» بشأن زراعة شجرة الدفلى في واجهة جدة البحرية، تود أمانة محافظة جدة التوضيح، بأن شجرة الدفلى المزروعة في واجهة جدة البحرية سبق وأن تم تكليف المقاول باستبدالها، وتم الانتهاء من إحلال نحو 60٪؜ من مواقع المشروع، وتحديداً عند مناطق الألعاب وجاري العمل على استكمال إحلال الباقي.



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