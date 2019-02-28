شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تستضيف المعتمرين الباكستانيين لحين عودة الرحلات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

بتوجيه من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، تستضيف وزارة الحج والعمرة المعتمرين الباكستانيين، في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى عودة الرحلات إلى باكستان.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب وزارة الحج والعمر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».