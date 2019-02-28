شكرا لقرائتكم خبر عن «الربيعة» يلتقي بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (جنيف)التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزير الربيعة أمس (الأربعاء)، بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيبلوا غراندي، وذلك على هامش مؤتمر المانحين لليمن للعام 2019م المنعقد في مدينة جنيف.
واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المركز والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وخاصة المشاريع المشتركة في سوريا و بنجلاديش لدعم اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة، والأقلية الروهنجية اللاجئة بدول الجوار، كما تناول الطرفان المستجدات الإنسانية الطارئة.
وثمن غراندي التعهد السخي من قبل المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن، والجهود التي تبذلها لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
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