سياسي / الشرطة الإسرائيلية تبعد ثلاثة مقدسيين عن المسجد الأقصى



القدس المحتلة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

أبعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، ثلاثة مواطنين مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، اليوم، أن شرطة الاحتلال أبعدت الليلة الماضية، المقدسي نضال بدر الزغير، عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة ثلاثة أشهر، فيما أبعد الاحتلال أيضًا، في وقت سابق شقيقهم رائد- وهو موظف بلجنة الإعمار بدائرة الأوقاف، عن المسجد الأقصى، ستة أشهر، قضى منها أربعة أشهر، بينما سلمّت سلطات الاحتلال المعلمة المقدسية، خديجة خويص، قرار إبعاد جديد عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر.

من جهة أخرى، أفرجت سلطات الاحتلال، مساء أمس، عن حارس المسجد الأقصى، علي حمد، وهو من سكان حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة خمسة أيام.

// انتهى //

12:29ت م

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القدس المحتلة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأبعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، ثلاثة مواطنين مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، اليوم، أن شرطة الاحتلال أبعدت الليلة الماضية، المقدسي نضال بدر الزغير، عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة ثلاثة أشهر، فيما أبعد الاحتلال أيضًا، في وقت سابق شقيقهم رائد- وهو موظف بلجنة الإعمار بدائرة الأوقاف، عن المسجد الأقصى، ستة أشهر، قضى منها أربعة أشهر، بينما سلمّت سلطات الاحتلال المعلمة المقدسية، خديجة خويص، قرار إبعاد جديد عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر.من جهة أخرى، أفرجت سلطات الاحتلال، مساء أمس، عن حارس المسجد الأقصى، علي حمد، وهو من سكان حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة خمسة أيام.// انتهى //12:29ت م0078

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