سياسي / اهتمامات الصحف الفلسطينية

رام الله 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تنديد الرئاسة الفلسطينية، بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وبمسلسل الهجمات والاقتحامات والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة، التي تمثلت باقتحام المسجد الاقصى المبارك من قبل المستوطنين، إضافة إلى اقتحام شرطة الاحتلال لمصلى باب الرحمة.وسلطت الضوء على توقيع ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) بيير كرينبول، في مقر رئاسة "أونروا" بالقدس الشرقية، اتفاقية تبرع دعمًا لموازنة الوكالة البرامجية لعام 2019، بقيمة 82 مليون يورو لدعم عمل الوكالة في مجال التنمية البشرية لهذا العام.وتحدثت صحف الخميس عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" زكريا الزبيدي، ومحامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين طارق برغوث، بعد اقتحامها مدينة رام الله.وأولت اهتمامًا بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ حملة اعتقالات طالت (34) مواطنًا على الأقل في محافظة الضفة الغربية.إقليميًا.. تابعت صحف فلسطين، الحريق الذي شب في محطة القطارات الرئيسية في العاصمة المصرية القاهرة، أمس، الذي أودى إلى مبصرع أكثر من 27 شخصًا، وإصابة العشرات.// انتهى //12:21ت م0074