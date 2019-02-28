السعودية اليوم / إصابة 48 شخصًا على الأقل في زلزال إقليم سومطرة الإندونيسي



جاكرتا 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

أصيب ما لايقل عن 48 شخصًا، وتضرر نحو 350 منزلاً، إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة سومطرة الإندونيسية، بقوة 6ر5 درجات على مقياس ريختر.

وأفاد المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، سوتوبو نوجروهو: "أن منطقة ساوث سولوك، بإقليم سومطرة الغربية، كانت الأكثر تضررًا، حيث تضررت المدارس وأماكن العبادة والمراز الصحية.

وأضاف "أفراد الشرطة والجيش والمسؤولون يعملون على تقديم المساعدة للمتضررين".

// انتهى //

12:15ت م

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جاكرتا 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأصيب ما لايقل عن 48 شخصًا، وتضرر نحو 350 منزلاً، إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة سومطرة الإندونيسية، بقوة 6ر5 درجات على مقياس ريختر.وأفاد المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، سوتوبو نوجروهو: "أن منطقة ساوث سولوك، بإقليم سومطرة الغربية، كانت الأكثر تضررًا، حيث تضررت المدارس وأماكن العبادة والمراز الصحية.وأضاف "أفراد الشرطة والجيش والمسؤولون يعملون على تقديم المساعدة للمتضررين".// انتهى //12:15ت م0072

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