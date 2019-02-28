السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يتفقد قطاع حرس الحدود بمركز الشعبة



الشعبة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وكان في استقبال سموه عند وصوله إلى مقر قطاع حرس الحدود بمركز الشعبة قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء الركن محمد علي الزهراني، وعدد من الضباط والأَفْرَاد .

وقال سموه: يعد قطاع حرس الحدود حصنًا منيعًا لحدود الوطن من أي محاولة للاعتداء أو التهريب من خلال العمل المستمر على مراقبة الحدود وفق أحدث الوسائل المعمول بها عالميًا في ظل دعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وبمتابعة مباشرة من قبل سمو وزير الداخلية.

وأعرب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، عن اعتزازه وفخره بما شاهده من الأعمال والإنجازت التي حققها ضباط وأفراد حرس الحدود بمركز الشعبة، وجهودهم في تغطية الحدود البرية التي تقع في نطاق عمل القيادة،متمنيًا لهم التوفيق والسداد، سائلًا الله العلي القدير أن ينصر جنودنا البواسل، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظها من كل مكروه.

إثر ذلك ألقى قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء الركن محمد علي الزهراني، كلمة عبر فيها عن سعادته بزيارة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية, وما استمعوا إليه من توجيهات, سائلًا الله تعالى أن يمدهم بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم الملك والمواطن.

واختتم سموه زيارته التفقدية بالاطلاع على موجز عملي لمهام حرس الحدود بالمنطقة.

// انتهى //

12:02ت م

0069



الشعبة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - إلى منسوبي قطاع حرس الحدود بمركز الشعبة .وكان في استقبال سموه عند وصوله إلى مقر قطاع حرس الحدود بمركز الشعبة قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء الركن محمد علي الزهراني، وعدد من الضباط والأَفْرَاد .وقال سموه: يعد قطاع حرس الحدود حصنًا منيعًا لحدود الوطن من أي محاولة للاعتداء أو التهريب من خلال العمل المستمر على مراقبة الحدود وفق أحدث الوسائل المعمول بها عالميًا في ظل دعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وبمتابعة مباشرة من قبل سمو وزير الداخلية.وأعرب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، عن اعتزازه وفخره بما شاهده من الأعمال والإنجازت التي حققها ضباط وأفراد حرس الحدود بمركز الشعبة، وجهودهم في تغطية الحدود البرية التي تقع في نطاق عمل القيادة،متمنيًا لهم التوفيق والسداد، سائلًا الله العلي القدير أن ينصر جنودنا البواسل، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظها من كل مكروه.إثر ذلك ألقى قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء الركن محمد علي الزهراني، كلمة عبر فيها عن سعادته بزيارة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية, وما استمعوا إليه من توجيهات, سائلًا الله تعالى أن يمدهم بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم الملك والمواطن.واختتم سموه زيارته التفقدية بالاطلاع على موجز عملي لمهام حرس الحدود بالمنطقة.// انتهى //12:02ت م0069

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يتفقد قطاع حرس الحدود بمركز الشعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.