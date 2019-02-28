السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,000 كرتون تمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة



المهرة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 3,000 كرتون تمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 18,000 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.

// انتهى //

12:00ت م

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المهرة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 3,000 كرتون تمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 18,000 فرد.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.// انتهى //12:00ت م0068

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