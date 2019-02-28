السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم محاضرة بعنوان "واقع المسلمين وكيفية التعامل معه"



الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، ممثلاً بإدارة شؤون الدعوة والإرشاد اليوم، محاضرة بعنوان (واقع المسلمين وكيفية التعامل معه)، يلقيها عبدالله بن صالح العبيلان، في جامع الإمام تركي بن عبدالله -رحمه الله- وسط مدينة الرياض، بعد صلاة المغرب.

وسيجيب -بإذن الله- سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ على أسئلة واستفسارات الحضور .

الجدير بالذكر أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض سينقل المحاضرة في بث مسموع ومرئي، وتنقل بعد التسجيل على اليوتيوب.

// انتهى //

11:46ت م

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الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، ممثلاً بإدارة شؤون الدعوة والإرشاد اليوم، محاضرة بعنوان (واقع المسلمين وكيفية التعامل معه)، يلقيها عبدالله بن صالح العبيلان، في جامع الإمام تركي بن عبدالله -رحمه الله- وسط مدينة الرياض، بعد صلاة المغرب.وسيجيب -بإذن الله- سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ على أسئلة واستفسارات الحضور .الجدير بالذكر أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض سينقل المحاضرة في بث مسموع ومرئي، وتنقل بعد التسجيل على اليوتيوب.// انتهى //11:46ت م0064

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