السعودية اليوم / اكتشاف أحفورة مرشدة لطحالب عملاقة جنوب المملكة



جدة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

كشف رئيس هيئة المساحة الجيولوجية

وأضاف أن هذه الاحفورة تمثل الطحالب في العصر الديفوني مابين (٣٧٠-٤٢٠ مليون سنة مضت) ، مبينا أن فريق اللجنة ولأول مرة توصل إلى أن ذلك المتكون يعود إلى العصر الديفوني المتأخر ، الذي يعلوه الرواسب الجليدية لمتكون جويل (الكربوني المتأخر).

// انتهى //

11:44ت م

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جدة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسكشف رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، رئيس اللجنة السعودية للتتابع الطبقي المهندس حسين بن مانع العتيبي ، عن أول اكتشاف لأحافير مرشدة لوجود طحالب عملاقة فريدة (بطول ١,٢٥متر وقطر ٦٣,. متر) تشبه في شكلها وهيئتها الاشجار ، وذلك في الجزء العلوي من مجموعة الوجيد بوادي الدواسر.وأضاف أن هذه الاحفورة تمثل الطحالب في العصر الديفوني مابين (٣٧٠-٤٢٠ مليون سنة مضت) ، مبينا أن فريق اللجنة ولأول مرة توصل إلى أن ذلك المتكون يعود إلى العصر الديفوني المتأخر ، الذي يعلوه الرواسب الجليدية لمتكون جويل (الكربوني المتأخر).// انتهى //11:44ت م0062

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