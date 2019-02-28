سياسي / القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيًا من قلقيلية



قلقيلية 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابًا فلسطينيًا من محافظة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية في قلقيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عثمان ربحي أبو لبدة، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في مدينة قلقيلية، واقتادته إلى جهة مجهولة.

// انتهى //

11:43ت م

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قلقيلية 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابًا فلسطينيًا من محافظة قلقيلية.وأفادت مصادر محلية في قلقيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عثمان ربحي أبو لبدة، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في مدينة قلقيلية، واقتادته إلى جهة مجهولة.// انتهى //11:43ت م0061

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