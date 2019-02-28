شكرا لقرائتكم خبر عن المفوض السامي لشؤون اللاجئين يثمن دعم المملكة لليمن والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المركز و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و خاصة المشاريع المشتركة في سوريا و بنجلاديش لدعم اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة والأقلية الروهنجية اللاجئة بدول الجوار، كما تناول الطرفان المستجدات الإنسانية الطارئة.
وثمن غراندي التعهد السخي من قبل المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن والجهود التي تبذلها لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
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