شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يلتقي مدير منظمة الصحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل
وناقش الجانبان الشراكة الفاعلة بين المركز و المنظمة وخصوصًا البرامج المشتركة بينهما في كل من اليمن و سوريا و بنغلاديش .
وأشاد تيدروس بالدور الريادي الإنساني للمملكة وخاصة الدعم السخي الذي قدمته المملكة في مؤتمر المانحين لليمن.
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