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الربيعة يلتقي مدير منظمة الصحة العالمية

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التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن المنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وناقش الجانبان الشراكة الفاعلة بين المركز و المنظمة وخصوصًا البرامج المشتركة بينهما في كل من اليمن و سوريا و بنغلاديش .

وأشاد تيدروس بالدور الريادي الإنساني للمملكة وخاصة الدعم السخي الذي قدمته المملكة في مؤتمر المانحين لليمن.


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