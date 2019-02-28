شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 19 كفيفة على الحالات الإسعافية والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن الهيئة تسعى من خلال إقامة مثل هذه الدورات التدريبية لتأهيل المتدربين والمتدربات ورفع الكفاءة لديهم في مجال تقديم الإسعافات الأولية وكيفية التعامل الصحيح مع مختلف الحالات الإسعافية.
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