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تدريب 19 كفيفة على الحالات الإسعافية

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نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية ممثلاً بإدارة التدريب دورة تدريبية بعنوان (دورة المسعف الكفيف) وذلك لتأهيل عدد (19) مستفيدة من الكفيفات على كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الشائعة، والطرق الصحيحة لإسعافها بالشكل الصحيح، وكيفية الإبلاغ والتواصل مع عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997)، وأخذ المعلومات الطبية والإسعافية لحين وصول الفرق الإسعافية للموقع، حيث تم الاعتماد في الدور الأول على إيصال المعلومات عن طريق الوصف والتطبيق من خلال تحسس الدمى، واستمرت الدورة المنعقدة للمرة الأولى بالمنطقة الشرقية لمدة أربعة أيام.

يذكر أن الهيئة تسعى من خلال إقامة مثل هذه الدورات التدريبية لتأهيل المتدربين والمتدربات ورفع الكفاءة لديهم في مجال تقديم الإسعافات الأولية وكيفية التعامل الصحيح مع مختلف الحالات الإسعافية.


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