شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة قلب عاجلة تنقذ «رضيعا» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

أنقذ استشاري قلب في عيادة الطبيب الزائر بمستشفى الولادة والأطفال رضيعا عمره 20 يوماً، وصل إلى المستشفى يعاني من خمول وسرعة في التنفس بعد إدخاله العناية المركزة في المستشفى وإعطائه العلاج اللازم لتوسيع الشريان وتقوية عضلة القلب، ثم نقله خلال 12 ساعة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، وأجريت له جراحة عاجلة في اليوم التالي وغادر المستشفى بصحة جيدة مع متابعة الحالة في العيادة.

وكانت المعاينة والأشعة قد أظهرت إصابة الرضيع بتضخم في عضلة القلب وضيق شديد في الشريان الأبهر، الذي تسبب بضعف وتضخم في عضلة القلب، أدت لعمله بأقل من المعدل الطبيعي 30% مما استدعى التدخل الجراحي لإنقاذه.

وتحرص صحة حفر الباطن من خلال برنامج الطبيب الزائر على دعم المستشفيات بالتخصصات الدقيقة وذلك باستقطاب الأطباء المتميزين الذين يخدمون المرضى في مكان إقامتهم، ما يسهم في تخفيف العبء على المرضى وذويهم من عناء السفر للمناطق المركزية لتلقي العلاج وتقليص تباعد المواعيد للمرضى.

ويشمل البرنامج الذي تم تفعيله خلال عام 2018، عدة تخصصات شملت استشاري الغدد الصماء والسكري للأطفال واستشاري أعصاب أطفال واستشاري صدرية للأطفال واستشاري قلب أطفال، كما يقوم بتدريب كافة العاملين في التخصصات الطبية والفنية المساعدة لرفع معدل الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمة المقدمة، إضافة لتوفير جميع التجهيزات الطبية ذات المعايير العالمية التي تساعد في سلامة وصحة النتائج المطلوبة لتشخيص المرض وتحديد الجرعات المطلوبة.