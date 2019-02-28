شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1200 متر مكعب «مخلفات وحشائش» بمقابر العيون والان نبدء بالتفاصيل

رفعت بلدية العيون 1200 متر مكعب من المُخلّفات العالقة والحشائش «نباتات مُتيبّسة» في مقابر المدينة والبلدات التابعة لها، وذلك ضمن مبادرة البرنامج الأسبوعي لتنظيف المقابر، الذي تنفذه وكالة الخدمات بأمانة الأحساء.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل، أن ذلك يأتي انطلاقاً من واقع اهتمامات الأمانة لتنظيف مواقع المقابر من خلال ترميم القبور القديمة وإزالة الحشائش والمخلّفات العالقة من آثار العوامل المناخية وتأهيل المرافق إكراماً لحرمة الموتى في المقابر وليتسنى لذويهم زيارتهم، مضيفا إن الأمانة سعت إلى تخصيص خطط مستمرة لتنفيذ مشاريع تسوير المقابر «بالحوائط مُسبقة الصنع» اعتمادا على الحاجة الفعلية وأولوية التسوير للمقابر في المدن والبلدات، كما عمدت في الفترة الأخيرة إلى اعتماد تسوير المقابر سنوياً بحيث يتم في كل عام ترسية عدد من الأسوار الجديدة وفق الاعتمادات المالية بالميزانية، وتكون أولوية التسوير للمقابر التي ما زال الدفن جارياً بها أو أنها تقع على شوارع رئيسة، وأعمال تطوير المقابر تتضمن إعادة تسويرها بالحوائط مسبقة الصنع وإنشاء المغتسلات والبوابات، لافتاً إلى أن عدد المقابر في مدن وبلدات وهجر الأحساء يُقدر بأكثر من 70 مقبرة.