الان تتابع “الرياض”: إزالة ٣٧ موقعا للباعة الجائلين وضبط ٣٦ عاملا مخالفا للأنظمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات قررت الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، إزالة ٣٧ موقعا مخالفا للباعة الجائلين، كما ضبطت ٣٦ عاملا مخالفا للأنظمة. وشنت الإدارة حملة مشتركة مع دوريات الأمانة، والإدارة العامة للنظافة، وبلدية الروضة، والضبط الإداري، والمرور، والدوريات الأمنية، والمهمات الخاصة، على مواقع الباعة الجائلين في الثمامة.

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