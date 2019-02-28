شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «سلمان للإغاثة» يزور مستشفى الأمل للأورام في بغداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بغداد)

زار وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مستشفى الأمل للأورام في العاصمة العراقية بغداد. حيث كان في استقباله مدير عام مدينة الطب الدكتور حسن التميمي والفريق الطبي، واطلع الوفد على أقسام المستشفى واحتياجاته الإنسانية من الأدوية والمعدات الطبية.

كما زار الوفد مركز التأهيل الطبي للأطراف الصناعية في بغداد واطلع على الاحتياجات الإنسانية للمركز، وما يمكن أن يتم تقديمه له من دعم.

كما اجتمع وفد مركز الملك سلمان للإغاثة، مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في بغداد المفوضية السامية لشوون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة اليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي.