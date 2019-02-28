تسبب شاب التقط صورة سيلفي مع القاطرة، التي أزهقت أرواح وأصابت عشرات الضحايا في محطة رمسيس بقلب القاهرة اليوم (الأربعاء)، في إغضاب المصريين على نطاق واسع، مما دفعهم إلى وصفه بـ"المستهتر".
ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، قارن رواد بمواقع التواصل الاجتماعي صورة الشاب "المستهتر"، بصورة الشاب الآخر الذي أنقذ 10 أشخاص اشتعلت فيهم النيران أثناء الحادثة.
وزعم الشاب لجريدة "الوطن المصرية"، أن سبب التقاطه الصورة هو طمأنة والده، رغم أنه كان لديه خيارات أخرى لإرسال صورته إلى والده بعيداً عن القاطرة المنكوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر على خلفية فاجعة محطة رمسيس.. شاب يغضب المصريين بـ"سيلفي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.