على خلفية فاجعة محطة رمسيس.. شاب يغضب المصريين بـ"سيلفي"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تسبب شاب التقط صورة سيلفي مع القاطرة، التي أزهقت أرواح وأصابت عشرات الضحايا في محطة رمسيس بقلب القاهرة اليوم (الأربعاء)، في إغضاب المصريين على نطاق واسع، مما دفعهم إلى وصفه بـ"المستهتر".

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، قارن رواد بمواقع التواصل الاجتماعي صورة الشاب "المستهتر"، بصورة الشاب الآخر الذي أنقذ 10 أشخاص اشتعلت فيهم النيران أثناء الحادثة.

وزعم الشاب لجريدة "الوطن المصرية"، أن سبب التقاطه الصورة هو طمأنة والده، رغم أنه كان لديه خيارات أخرى لإرسال صورته إلى والده بعيداً عن القاطرة المنكوبة.