دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «أمن الطرق» توجه 6 نصائح لـ«سفر آمن»

وجَّهت أمن الطرق، اليوم الخميس، 6 نصائح طبية إلى قائدي المركبات من أجل سفر آمن وخالٍ من المشاكل، تضمنت تجنُّب النعاس، والتأكد من اصطحاب حقيبة الإسعافات الأولية.

ونشر الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، على موقع التواصل تويتر، إنفوجرافًا تضمَّن 6 نصائح طبية للمسافر؛ هي:

أولًا- أن يكون السفر نهارًا مع أخذ قسط وافٍ من النوم ليلًا.

ثانيًا- التوقف فورًا عن القيادة عند الشعور بالنعاس، وأخذ قسط كافٍ من الراحة.

ثالثًا- تحريك أصابع القدمين في كل وقت؛ لتجنب الإصابة بتورم الساقين.

رابعًا- التوقف عن القيادة كل ساعتين والخروج من السيارة حتى تتحرك العضلات؛ ما يساعد في تنشيط الدورة الدموية.

خامسًا- تفادي القيادة مع تناول أدوية تؤثر في اليقظة وتؤدي إلى النعاس.

سادسًا- التأكد من وجود حقيبة الإسعافات الأولية بالسيارة قبل بدء الرحلة.

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وأشارت القوات الخاصة لأمن الطرق إلى أنه لطلب المساعدة على الطرق خارج المدن، يرجى الاتصال بالرقم 996، أو عبر تطبيق «كلنا أمن».

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق وجهت في وقت سابق -وعبر إنفوجراف بحسابها على موقع التواصل تويتر- عدة إرشادات لتلافي التعب أثناء السفر.

وأوضحت أن أول هذه الإرشادات هو النوم الكافي قبل بدء الرحلات، وثانيها اختيار الوقت لمناسب لبدء الرحلة، وثالثها التقيُّد بالسرعة المحددة لأن السير بسرعة فائقة يرهق قائد المركبة.

ورابعها تهوية السيارة؛ ما يمنح السائق بالانتعاش، وخامسها المحافظة على حرارة معتدلة داخل السيارة، وسادسها التوقف فورًا خارج الطريق وأخذ قسط من الراحة حال الشعور بالإرهاق.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق أطلقت في 20 فبراير الجاري، حملة «أمنكم وسلامتكم هدفنا»، في كل مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام العام والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية.

وأوضحت قوات أمن الطرق، في بيان لها، أن إطلاق الحملة يأتي بتوجيه من مدير الأمن العام الفريق الأول الركن خالد الحربي، وبإشراف من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان.

وأضاف البيان أن الحملة ستغطي كل مناطق المملكة، بهدف تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات، فضلًا عن خلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية.