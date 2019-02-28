بعد تداول مقطع أشجار الدفلة السامة.. أمانة جدة توجه بإزالتها من الواجهة البحرية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

وجه أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي الجهات المختصة في الأمانة بسرعة إزالة الأشجار السامة المزروعة بالواجهة البحرية بالكورنيش واستبدالها بأشجار مناسبة.

وأشار مدير عام الحدائق والمرافق بالأمانة، المهندس ياسر مفتي، في خطاب وجهه للشركة المختصة بزراعة الأشجار، إلى زراعة بعض النباتات والتي تعتبر من الفئة السامة في مشروع تطوير الكورنيش والواجهة البحرية للمرحلة الرابعة والخامسة، والتي تشكل خطورة على زوار ومرتادي الموقع وخصوصاً الأطفال وكبار السن مثل الدفلة والدفلة الصفراء، وطالبهم باستبدال جميع النباتات والبدء بسور منطقة الألعاب المائية.

وكان مقطع قد تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي للصيدلي صبحي الحداد يحذر فيه من هذه النبتة السامة مطالباً الأمانة بإزالتها لخطورتها.