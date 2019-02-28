- 1/2
- 2/2
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، في قصر اليمامة بالرياض، عددًا من مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن العاملين من أصحاب المهن المختلفة في القطاع الخاص.
وأكد خادم الحرمين الشريفين، خلال الاستقبال، اهتمام الدولة الكبير بقطاع العمل، والتدريب، وتشجيعها للاستثمار في هذا المجال؛ ليتولى المواطن السعودي مسؤولية النهوض ببلده في مختلف المجالات.
وقد حضر الاستقبال، وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ونائبه الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يستقبل مسؤولين بوزارة العمل وممثلين عن القطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.