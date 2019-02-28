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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 4 تنبيهات متقدمة لمناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والجوف، والحدود الشمالية، من حالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السابعة مساء الخميس.
ففي الرياض تشمل الحالة عفيف والدوادمي، وفي مكة تشمل: الخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، وفي الجوف تتضمن: سكاكا، وطبرجل، والقريات، ودومة الجندل، وتشمل في منطقة الحدود الشمالية: عرعر، وطريف، والعويقيلة، ورفحاء.
أجواء الخميس.. تنبيهات متقدمة لـ4 مناطق بينها الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-28
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 4 تنبيهات متقدمة لمناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والجوف، والحدود الشمالية، من حالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السابعة مساء الخميس.
ففي الرياض تشمل الحالة عفيف والدوادمي، وفي مكة تشمل: الخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، وفي الجوف تتضمن: سكاكا، وطبرجل، والقريات، ودومة الجندل، وتشمل في منطقة الحدود الشمالية: عرعر، وطريف، والعويقيلة، ورفحاء.
28 فبراير 2019 - 23 جمادى الآخر 1440
10:10 AM
حالة مناخية بدأت العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السابعة مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 4 تنبيهات متقدمة لمناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والجوف، والحدود الشمالية، من حالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السابعة مساء الخميس.
ففي الرياض تشمل الحالة عفيف والدوادمي، وفي مكة تشمل: الخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، وفي الجوف تتضمن: سكاكا، وطبرجل، والقريات، ودومة الجندل، وتشمل في منطقة الحدود الشمالية: عرعر، وطريف، والعويقيلة، ورفحاء.
، أجواء الخميس.. تنبيهات متقدمة لـ4 مناطق بينها الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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