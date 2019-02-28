، أجواء الخميس.. تنبيهات متقدمة لـ4 مناطق  بينها الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالة مناخية بدأت العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السابعة مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 4 تنبيهات متقدمة لمناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والجوف، والحدود الشمالية، من حالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السابعة مساء الخميس.

ففي الرياض تشمل الحالة عفيف والدوادمي، وفي مكة تشمل: الخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، وفي الجوف تتضمن: سكاكا، وطبرجل، والقريات، ودومة الجندل، وتشمل في منطقة الحدود الشمالية: عرعر، وطريف، والعويقيلة، ورفحاء.