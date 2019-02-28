، عبر "البالون".. إنهاء معاناة مريضة بالطائف مع "حصوة الصفار الجامعة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - جراحة نفّذها فريق طبي بمجمع الملك فيصل خضعت فيها لمنظار الاثني عشر

تمكّن -بفضل الله- فريق طبي جراحي بمجمع الملك فيصل بالطائف، من إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو من آلام مبرحة في البطن؛ حيث كشفت الفحوصات وجود حصوة بطول 2سم في قناة الصفار الجامعة.

وقد تم إخضاع المريضة لعملية من خلال منظار الاثني عشر باستخدام البالون والشبكة، وإخراج الحصوة من موقعها الصعب؛ فيما تحسنت أحوال المريضة وخرجت من المجمع بعد تحسن صحتها ولله الحمد.

يشار إلى أن قسم المناظير بمجمع الملك فيصل، يعتبر من الأقسام المتطورة؛ حيث يحتوي على أجهزة مناظير متطورة، وكذلك مستودع للمستهلكات وأجهزة غسيل وتعقيم أتوماتيكية.

ويساهم القسم في جراحات اليوم الواحد؛ حيث يستطيع المرضى في الكثير من الحالات مغادرة المستشفى في نفس اليوم بعد إجراء العمليات بواسطة المناظير المختلفة؛ فقد تم خلال العام الماضي إجراء 3454 عملية بواسطة أطباء متخصصين في هذا المجال.