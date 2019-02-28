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أنهت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج -ممثلة في قسم التطوير المهني التعليمي- اليوم الخميس، برنامج "الإبداع الناقد في تدريس اللغة الإنجليزية" الذي استهدف أكثر من 70 معلم ومعلمة لغة إنجليزية بالمحافظة.
ويأتي هذا البرنامج بالتعاون بين وزارة التعليم وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لإحضار خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية، وتقديم ورش عمل تفاعلية لمعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية في مختلف إدارات التعليم؛ بهدف تحسين نواتج التعلم وتدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية".
"تعليم الأفلاج" تُنهي برنامج "الإبداع الناقد في تدريس الإنجليزية"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-28
أنهت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج -ممثلة في قسم التطوير المهني التعليمي- اليوم الخميس، برنامج "الإبداع الناقد في تدريس اللغة الإنجليزية" الذي استهدف أكثر من 70 معلم ومعلمة لغة إنجليزية بالمحافظة.
ويأتي هذا البرنامج بالتعاون بين وزارة التعليم وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لإحضار خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية، وتقديم ورش عمل تفاعلية لمعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية في مختلف إدارات التعليم؛ بهدف تحسين نواتج التعلم وتدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية".
28 فبراير 2019 - 23 جمادى الآخر 1440
09:55 AM
استهدف أكثر من 70 معلماً ومعلمة.. ورش عمل تفاعلية وخبراء أمريكيون
أنهت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج -ممثلة في قسم التطوير المهني التعليمي- اليوم الخميس، برنامج "الإبداع الناقد في تدريس اللغة الإنجليزية" الذي استهدف أكثر من 70 معلم ومعلمة لغة إنجليزية بالمحافظة.
ويأتي هذا البرنامج بالتعاون بين وزارة التعليم وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لإحضار خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية، وتقديم ورش عمل تفاعلية لمعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية في مختلف إدارات التعليم؛ بهدف تحسين نواتج التعلم وتدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية".
، "تعليم الأفلاج" تُنهي برنامج "الإبداع الناقد في تدريس الإنجليزية" ،
المصدر : الخليج 365
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