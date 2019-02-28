محمد بن مسعود - الدمام - أكدت تجاوباً مع ما نشرته "الخليج 365" تحسن حالته.. طلبه سرير وينتظر "العيادات" تفاعلت وزارة الصحة مع ما نشرته "الخليج 365" بعنوان "ورم يهدد حياة محمد.. ستيني يعول 6 بنات ومعاقين وأمله سرير"؛ لافتة إلى أنه يجري تحديد موعد له لمراجعة العيادات الخارجية. وأوضحت "الصحة"، عبر إدارة النشر والإعلام، أن المريض -شفاه الله- تحسنت حالته ويجري تحديد موعد مناسب له بالتخصص الذي يحتاجه بالعيادات الخارجية. وكانت "الخليج 365"، قد نشرت مناشدة أبناء المريض للمسؤولين في وزارة الصحة، بإنقاذه من الورم الذي يعاني منه، والتوجيه بقبوله في أحد المستشفيات المتخصصة، بعد عجز مستشفى جنوب القنفذة عن تقديم تشخيص أو علاج مناسب لحالته؛ لا سيما والمصاب الذي يرقد في العناية المركزة هو العائل الوحيد لابنين من ذوي الاحتياجات الخاصة و6 بنات.

عن مناشدة "عائل البنات والمعاقين".. "الصحة": يجري تحديد موعد لمراجعته صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-28 تفاعلت وزارة الصحة مع ما نشرته "الخليج 365" بعنوان "ورم يهدد حياة محمد.. ستيني يعول 6 بنات ومعاقين وأمله سرير"؛ لافتة إلى أنه يجري تحديد موعد له لمراجعة العيادات الخارجية. وأوضحت "الصحة"، عبر إدارة النشر والإعلام، أن المريض -شفاه الله- تحسنت حالته ويجري تحديد موعد مناسب له بالتخصص الذي يحتاجه بالعيادات الخارجية. وكانت "الخليج 365"، قد نشرت مناشدة أبناء المريض للمسؤولين في وزارة الصحة، بإنقاذه من الورم الذي يعاني منه، والتوجيه بقبوله في أحد المستشفيات المتخصصة، بعد عجز مستشفى جنوب القنفذة عن تقديم تشخيص أو علاج مناسب لحالته؛ لا سيما والمصاب الذي يرقد في العناية المركزة هو العائل الوحيد لابنين من ذوي الاحتياجات الخاصة و6 بنات. Advertisements 28 فبراير 2019 - 23 جمادى الآخر 1440 09:53 AM أكدت تجاوباً مع ما نشرته "الخليج 365" تحسن حالته.. طلبه سرير وينتظر "العيادات" أكدت تجاوباً مع ما نشرته "الخليج 365" تحسن حالته.. طلبه سرير وينتظر "العيادات" تفاعلت وزارة الصحة مع ما نشرته "الخليج 365" بعنوان "ورم يهدد حياة محمد.. ستيني يعول 6 بنات ومعاقين وأمله سرير"؛ لافتة إلى أنه يجري تحديد موعد له لمراجعة العيادات الخارجية. وأوضحت "الصحة"، عبر إدارة النشر والإعلام، أن المريض -شفاه الله- تحسنت حالته ويجري تحديد موعد مناسب له بالتخصص الذي يحتاجه بالعيادات الخارجية. وكانت "الخليج 365"، قد نشرت مناشدة أبناء المريض للمسؤولين في وزارة الصحة، بإنقاذه من الورم الذي يعاني منه، والتوجيه بقبوله في أحد المستشفيات المتخصصة، بعد عجز مستشفى جنوب القنفذة عن تقديم تشخيص أو علاج مناسب لحالته؛ لا سيما والمصاب الذي يرقد في العناية المركزة هو العائل الوحيد لابنين من ذوي الاحتياجات الخاصة و6 بنات.

، عن مناشدة "عائل البنات والمعاقين".. "الصحة": يجري تحديد موعد لمراجعته ،

المصدر : الخليج 365

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