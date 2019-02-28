محمد بن مسعود - الدمام - مع احتمالية لقاءات أخرى مشتركة بين الطرفين مستقبلاً قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن مباحثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون انتهت دون التوصل إلى اتفاق. وأكدت سارة ساندرز، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين كيم وترامب، مع احتمالية لقاءات أخرى مشتركة بين الطرفين مستقبلاً؛ حسب وكالة "رويترز". البيت الأبيض: مباحثات ترامب وكيم انتهت دون اتفاق صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-28 قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن مباحثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون انتهت دون التوصل إلى اتفاق. وأكدت سارة ساندرز، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين كيم وترامب، مع احتمالية لقاءات أخرى مشتركة بين الطرفين مستقبلاً؛ حسب وكالة "رويترز". Advertisements 28 فبراير 2019 - 23 جمادى الآخر 1440 10:03 AM مع احتمالية لقاءات أخرى مشتركة بين الطرفين مستقبلاً مع احتمالية لقاءات أخرى مشتركة بين الطرفين مستقبلاً قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن مباحثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون انتهت دون التوصل إلى اتفاق. وأكدت سارة ساندرز، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين كيم وترامب، مع احتمالية لقاءات أخرى مشتركة بين الطرفين مستقبلاً؛ حسب وكالة "رويترز". ، البيت الأبيض: مباحثات ترامب وكيم انتهت دون اتفاق ،

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