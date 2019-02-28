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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن مناقصتها الأولى لهذا العام لاستيراد كمية 595 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (أبريل- يونيو 2019) بواقع (10) بواخر؛ موزعة على ميناء جدة الإسلامي بواقع (5) بواخر، و(4) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد (1) باخرة لميناء جازان.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.
"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمحوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-28
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن مناقصتها الأولى لهذا العام لاستيراد كمية 595 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (أبريل- يونيو 2019) بواقع (10) بواخر؛ موزعة على ميناء جدة الإسلامي بواقع (5) بواخر، و(4) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد (1) باخرة لميناء جازان.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.
28 فبراير 2019 - 23 جمادى الآخر 1440
09:50 AM
في إطار خطتها للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن مناقصتها الأولى لهذا العام لاستيراد كمية 595 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (أبريل- يونيو 2019) بواقع (10) بواخر؛ موزعة على ميناء جدة الإسلامي بواقع (5) بواخر، و(4) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد (1) باخرة لميناء جازان.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.
، "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح ،
المصدر : الخليج 365
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