، الطيران القطري يترنح.. ملايين الركاب تتبخر ووجع الخسائر عنوانه "الحمدين" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعليق التوسعات إفريقياً بحجة "الرباعي العربي".. والناقل الرسمي يعترف بـ19%

اضطرت الخطوط الجوية القطرية، إلى تعليق خطط التوسع في غرب ووسط إفريقيا؛ بسبب موقف دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب من "الدوحة"؛ وفقاً لـ"رويترز".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر منذ يونيو 2017، وأغلقت منافذها البرية والبحرية والجوية معها، على خلفية دعم الدوحة للإرهاب.

ووفقاً لتقارير صحافية مؤكدة؛ فإن شركة الخطوط الجوية القطرية، الثلاثاء، تكبدت العام الماضي 2018م خسائر بلغت نحو 70 مليون دولار؛ مقارنة بتحقيق 772 مليون دولار أرباحاً في العام الأسبق.

تمثلت الخسائر القطرية في قطاع الطيران، في فقدان 2.8 مليون راكب في أول سنة من المقاطعة؛ حيث هبطت نسبة الإشغال من 32 مليون راكب إلى 29.2 مليون راكب.

وأرجعت "القطرية"، في بيانات نشرتها على موقعها الإلكتروني، هذه الخسائر إلى تأثير مقاطعة الدول الأربع لها؛ إذ اضطرت لقطع مسافات طويلة بعد إغلاق عدد كبير من المسارات الجوية أمام طائراتها.

وقالت المجموعة القطرية: إن العام الماضي كان أكثر الأعوام صعوبةً وتحدياً في تاريخ الناقلة الجوية بسبب المقاطعة؛ إذ تأثرت نسبة المقاعد المشغولة على الرحلات المغادرة بنسبة 19%.

هذه الخسائر الاقتصادية في قطاع الطيران، تأتي نتيجة طبيعية لسياسات حكومة الدوحة "نظام الحمدين" التي أضرت بجيرانها خلال سنوات مضت؛ مما اضطرهم إلى قطع العلاقات معها ومقاطعتها، مع توقعات بخسائر أكبر في ظل طلبيات طائرات لم تتسلمها بعدُ، تبلغ 300 طائرة بقيمة تزيد على 90 مليار دولار.