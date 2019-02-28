محمد بن مسعود - الدمام - أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالازدهار بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك. وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار. القيادة تهنئ "دوديك" بذكرى استقلال "البوسنة" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-28 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك. Advertisements وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار. 28 فبراير 2019 - 23 جمادى الآخر 1440 09:47 AM أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالازدهار أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالازدهار بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك. وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار. ، القيادة تهنئ "دوديك" بذكرى استقلال "البوسنة" ،

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