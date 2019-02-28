، "البلدية والقروية": مدة التراخيص البلدية تبدأ من 3 حتى 5 سنوات ،

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أقر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تعديل المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية.
وبحسب القرار، تكون مدة الترخيص البلدي لممارسة أي نشاط خاضع لإشراف الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها، لمدة تبدأ من ثلاث سنوات وتصل لخمس سنوات؛ بدلاً مما هو معمول به في اللائحة السابقة (أن يكون الترخيص لمدة سنة واحدة، وبعد ذلك تقوم المنشآت التجارية بإجراءات التجديد مرة أخرى)، على أن تسدد الرسوم البلدية عن كامل مدة الترخيص أو عن كل سنة منه بناء على طلب صاحب الترخيص.
ويأتي صدور قرار القصبي في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى التسهيل على أصحاب المنشآت التجارية والمحلات ورجال الأعمال والمستثمرين، وسيبدأ العمل بهذا القرار بعد 30 يوماً من تاريخ صدوره.
"البلدية والقروية": مدة التراخيص البلدية تبدأ من 3 حتى 5 سنواتعبدالعزيز الريثي الخليج 365 2019-02-28
أقر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تعديل المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية.
وبحسب القرار، تكون مدة الترخيص البلدي لممارسة أي نشاط خاضع لإشراف الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها، لمدة تبدأ من ثلاث سنوات وتصل لخمس سنوات؛ بدلاً مما هو معمول به في اللائحة السابقة (أن يكون الترخيص لمدة سنة واحدة، وبعد ذلك تقوم المنشآت التجارية بإجراءات التجديد مرة أخرى)، على أن تسدد الرسوم البلدية عن كامل مدة الترخيص أو عن كل سنة منه بناء على طلب صاحب الترخيص.
ويأتي صدور قرار القصبي في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى التسهيل على أصحاب المنشآت التجارية والمحلات ورجال الأعمال والمستثمرين، وسيبدأ العمل بهذا القرار بعد 30 يوماً من تاريخ صدوره.
28 فبراير 2019 - 23 جمادى الآخر 1440
09:32 AM
للتسهيل على أصحاب المنشآت التجارية والمحلات ورجال الأعمال والمستثمرين
أقر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تعديل المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية.
وبحسب القرار، تكون مدة الترخيص البلدي لممارسة أي نشاط خاضع لإشراف الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها، لمدة تبدأ من ثلاث سنوات وتصل لخمس سنوات؛ بدلاً مما هو معمول به في اللائحة السابقة (أن يكون الترخيص لمدة سنة واحدة، وبعد ذلك تقوم المنشآت التجارية بإجراءات التجديد مرة أخرى)، على أن تسدد الرسوم البلدية عن كامل مدة الترخيص أو عن كل سنة منه بناء على طلب صاحب الترخيص.
ويأتي صدور قرار القصبي في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى التسهيل على أصحاب المنشآت التجارية والمحلات ورجال الأعمال والمستثمرين، وسيبدأ العمل بهذا القرار بعد 30 يوماً من تاريخ صدوره.
، "البلدية والقروية": مدة التراخيص البلدية تبدأ من 3 حتى 5 سنوات ،
المصدر : الخليج 365
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