ولي أمر طالبة يشكو مديرة مدرسة ابتدائي لـ ضربها ابنته في طابور الصباح

قدّم ولي أمر طالبة بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة أبوعريش في جازان، شكوى ضد مديرة المدرسة، متهماً إياها بالاعتداء بالـضرب على ابنته؛ عقاباً على غيابها بأحد الأيام.

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن مديرة المدرسة تعمدت ضـرب ابنته التي تدرس في الصف الأول الابتدائي وتخويفها بالطابور الصباحي على خلفية غيابها يوماً واحداً.

وأوضح والد الطالبة وتدعى أليس أن ابنته ترفض الذهاب إلى المدرسة؛ بسبب خوفها من مديرة المدرسة، داعياً التعليم إلى فتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة مديرة المدرسة.

بدوره، أعلن المتحدث باسم تعليم جازان يحيى عطيف، أن لجنة من مكتب التعليم الأهلي ستقوم بزيارة المدرسة؛ للتحقق من هذه الشكوى والوقوف على ملابساتها.