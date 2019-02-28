أسرة الطفل السعودي الذي منعته تايلاند من دخول أراضيها تحتوي قضيته وتقيم حفلاً له

أفادت مصادر أن أسرة الطفل، الذي منعته تايلاند من دخول أراضيها وأعادته للمملكة مرة أخرى، نجحت في إنهاء القضية بعدما تواصلت مع الجهات المعنية واحتوت الأزمة داخلياً.

وقالت المصادر وفقاً لـ”سبق”، إن إحدى الجهات المعنية بحثت وضع الطفل من الجانب الاجتماعي مع أسرته ميدانياً لدى وصوله المملكة.

وأضافت أن أسرة الطفل أقامت له حفلاً بمناسبة عودته وسط حضور جمع كبير من الأشخاص.