إفلاس الوكيل السابق لأغلى نوعين من السيارات في المملكة.. إليكم التفاصيل

أعلنت “لجنة الإفلاس”، عن افتتاح إجراء التصفية للوكيل سابق لسيارات “بنتلي ولامبورجيني” في المملكة.
وداعت اللجنة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 90 يومًا من تاريخ الإعلان، مؤكدةً أنه تم الإعلان في موقعها بناء على طلب الأمين وتحت مسؤوليته.
وكانت وزارة التجارة قد أغلقت عدة فروع للوكيل في فترات متفاوتة بسب تلاعبها في بطاقات اقتصاد الوقود، وكذلك ضبطها لسيارات يتم عرضها للبيع بعد أن تم عليها أعمال طلاء وإصلاح من قبل ورش خارجية.
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