بالصور: اكتشاف أحافير في وادي الدواسر تعود إلى 420 مليون سنة

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، اليوم (الأربعاء)، عن اكتشاف أحافير في محافظة وادي الدواسر جنوب منطقة الرياض. وأوضحت أن الأحافير تشير لوجود طحالب عملاقة ذات شكل فريد، يبلغ طولها 1.25 متر وقطرها 0.63 متر.

وأضافت أن الطحالب العملاقة تشبه في تشكيلها الأشجار، وجرى اكتشافها في الجزء العلوي من مجموعة الوجيد بالمحافظة، لافتة إلى أنها تعود للعصر الديفوني ما بين 370 إلى 420 مليون سنة.

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