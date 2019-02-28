مصرف الراجحي: خلل جزئي في بعض خدمات المباشر.. وجارٍ إصلاحه

أعلن مصرف الراجحي، اليوم (الأربعاء)، عن حدوث عطل جزئي في بعض خدماته الإلكترونية. وقال المصرف، في بيان مقتضب، إن العطل شمل بعض خدمات موقع وتطبيق “المباشر” الخاص بالأفراد.

ودعا المصرف عملاءه إلى استخدام القنوات الأخرى أو المحاولة لاحقاً، مؤكداً أنه يعمل على إصلاح الخلل.