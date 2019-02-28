أعلن مصرف الراجحي، اليوم (الأربعاء)، عن حدوث عطل جزئي في بعض خدماته الإلكترونية. وقال المصرف، في بيان مقتضب، إن العطل شمل بعض خدمات موقع وتطبيق “المباشر” الخاص بالأفراد.
ودعا المصرف عملاءه إلى استخدام القنوات الأخرى أو المحاولة لاحقاً، مؤكداً أنه يعمل على إصلاح الخلل.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرف الراجحي: خلل جزئي في بعض خدمات المباشر.. وجارٍ إصلاحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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