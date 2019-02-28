مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم يتسلّم برقية شكر من أمير المنطقة

تسلّم مدير عامّ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم صالح بن علي العميرة، أمس الأربعاء، برقية شكر من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وذلك إثر تسلمه التقرير الخاص بمشاركة فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم في معرض القصيم الثاني للكتاب.

وأكد أمير المنطقة تقديره لكل الجهود المبذولة من الهيئة في معرض القصيم للكتاب الثاني.

كما عبّر العميرة عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم، على دعمه المتواصل لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة، وتوجيهاته السديدة لكل ما هو نافع في تحقيق الأهداف المنشودة. مبينًا أن هذا الجهد المثمر هو بمتابعة وتوجيهات الرئيس العامّ الدكتور عبدالرحمن السند، الذي يؤكد على المشاركة الفاعلة والمتميزة في جميع الفعاليات.

